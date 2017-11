Daniel Redén: ”Jag är så jävla irriterad”

Stjärntränaren anmälde elva hästar till samma lopp – i ren frustration

Foto: Malin Albinsson/Kanal 75 Stjärntränaren Daniel Redén är fly förbannad

Stjärntränaren Daniel Redén har anmält elva hästar – till samma lopp.

Anledningen: han är fly förbannad.

– Jag är så jävla irriterad, det finns ju inga lopp, säger han.

Den 30 november är det travtävlingar i Gävle och ett av den kvällens lopp är ett ”vanligt” lopp över distansen 2 140 meter autostart, med 40 000 kronor till vinnaren – öppet för treåriga och äldre hästar med lägst 250 001 kronor i intjänade prispengar.

Dit har Solvallatränaren Daniel Redén anmält elva av stallets hästar.

Stjärntränaren menar på att det inte finns några lopp att starta i, och gjorde den här anmälningen i ren frustration.

För Trav365 utvecklar han.

”Vi blir drabbade”

– Jag är så jävla irriterad. Vi har haft så mycket problem i stallet och nu ska vi börja starta och jag satt och letade lopp, och det här loppet är det närmaste i min region som finns, ett lopp inom de kommande fyra veckorna, rasar Redén och fortsätter:

– Solvalla kör inga snabblopp under den här perioden, en Gulddivisionsfinal, men inga snabblopp och jag vet inte om det här är bra för sporten? Vi som har många hästar blir i varje fall drabbade, jag vet flera som inte hittar snabblopp åt sina hästar.

Anmälningstiden för det aktuella loppet på Gävletravet går ut 24 november, och att alla elva hästar som Redén anmält till loppet kommer till start, är inte aktuellt.

– Självklart ska inte alla starta, någon kommer att starta, men inte alla, jag blev bara så jävla förbannad.

”Bara de får chansen att starta”

Daniel Redén utvecklar sina tankar.

– Det känns bara jobbigt, förr i tiden kördes det snabblopp på varje V5-bana som avslutning, och en rutinerad häst som folk känner igen till namnet, det tror i varje fall jag lockar både spel och folk till banorna, sådana här ”rävar” som ofta syns och folk känner igen. Men, istället ska det köras ännu fler tvååringslopp och Svensk Travsport verkar vilja få det att vi ska ha det som USA, och visst att hästägare får snabba pengar kanske, men jag vill se hästarna få en hel tävlingskarriär, jag är i varje fall mer för det än att satsa som två– och treåring, säger Daniel Redén och fortsätter:

– Men har hästarna tjänat pengar som två-tre och fyraåring finns det få lopp, och man vill bara inte kasta sig ut i Gulddivisionen när hästarna varit borta länge. Även om det nu är vinter så är det On Track Piraten, Nuncio och Lionel som startar och det är inte så lätta lopp. Och dyker det upp något snabblopp så blir det bra lopp på ortsbanorna också

Redén vill bara att startmöjligheten ska finnas.

– Skulle det finnas fler sådana här lopp så kommer det bli fler hästar, folk anmäler om det blir mer jämnt fördelat. Det måste finnas möjlighet att starta, de kan ha 20 000 kronor i förstapris i något snabblopp, det skulle räcka, bara de får chansen att starta.

”Ren jävla agg-grej”

Så att du anmälde elva hästar till samma lopp, var mer en demonstration mot att det finns för få snabblopp?

– Ja, det var en ren jävla agg-grej alltså, nu ska jag försöka få igång hästarna till Frankrike, det går inte att få samma form på hästarna hemma i jobb som i lopp, det är helt omöjligt, i varje fall om man lägger upp träningen som jag gör, jag vill inte sitta och köra 1.15.tider med dom i träning. Du kan aldrig få hästarna i den form som du vill, enbart via träning, de måste få starta.

Vilka kommer du starta i Gävle?

– Någon kommer att starta där, det kan bli Propulsion, det kan bli Call Me Keeper, men inte alla, jag kunde satt in tio hästar till.

Så det fanns inga lopp inom fyra veckor?

– Kalmar och Bergsåker hade ett, men inte i min region. Det borde finnas snabblopp i min region. Eskilstuna, Örebro och Solvalla, inte ens på något lunchtrav finns det snabblopp, det är istället dubbla montélopp, och det finns inte mycket för snabbloppshästarna, de som har tjänat lite pengar. Visst, jag pratar i egen sak kommer folk att tycka, men något lopp här och där kan de trycka in, säger Redén och fortsätter:

– Det räcker med 15 000 kronor i förstapris, jag skiter i pengarna, men det måste finnas startmöjlighet för hästarna, de måste få chansen att starta och inte bara gå ut i Gulddivisionen. Inte fan vill jag anmäla Call Me Keeper till Gulddivisionen som inte startat sedan februari. Då får de ta på Svensk Travsport att det blir preparé, att sätta sig invändigt och hänga med. Det är omöjligt att gå ut i Gulddivisionen och bara vinna när du varit borta så länge, och vi ska matcha för Frankrike… Om Call Me Keeper skulle åkt till Gävle på ett kvällstrav tror jag folk hade velat se honom tävla, man vill ju se dom som gjort det bra och byggt upp ett namn. De här hästarna ska inte bli straffade för att de tjänat pengar.

