Johan Untersteiner: ”Svårt få det gå bättre”

Stjärnkusken dagen efter succédagen på Eskilstuna – där han blev historisk

Foto: Lars Jakobsson/Kanal 75 Johan Untersteiner

Stjärnan Johan Untersteiner blev historisk.

Han blev den förste travkusken att vinna tre Breeders Crown-finaler under samma dag.

Dessutom körde han in drygt fyra miljoner kronor – inom loppet av en timme.

– Det är svårt att få det att gå så mycket bättre, säger han.

Det var stor travfest på Sundbyholms travbana i Eskilstuna den gångna helgen – med de klassiska årgångsfinalerna i Breeders Crown för tre- och fyraåriga travhästar under söndagen.

Den stora vinnaren blev den 33-årige Halmstadtränaren Johan Untersteiner .

Johan vann tre av de fyra Breeders Crown-finalerna som kördes, något som ingen kusk lyckats med tidigare.

Förutom att Johan Untersteiner skrev in sig i historieböckerna, så körde han in drygt fyra miljoner kronor under söndagen. Snacka om bra ”timlön”.

”Det är så klart väldigt kul”

Johan Untersteiner vann Breeders Crown för fyraåriga ston och fyraåriga hingstar/valacker med egentränade Unrestricted och Cyber Lane, samt Breeders Crown för treåriga ston med Lars Marcussens Candy La Marc. När Trav365 når stjärnkusken under måndagseftermiddagen har det varit en hektisk dag.

– Oj du, jag har en jävla ringlista att beta av här nu i kväll, jag hoppas jag hinner klart till Sverigematchen, skrattar Johan Untersteiner.

Vad säger du om din gårdag på Eskilstuna?

– Det är svårt att få det att gå så mycket bättre än vad det gjorde, så kan man väl säga. Det var en sådan dag där allting flöt på, hästarna presterade, jag gjorde rätt beslut i loppen, och då några motståndare samtidigt inte var som bäst så stod jag där med tre segrar.

Var det något du kunde drömma om på förhand?

– Individuellt häst mot häst så kändes det som att alla kunde vinna, men att alla gör det samma dag, det är väldigt sällan det inträffar så nej, det kunde jag inte göra.

Och så blev du historisk också, då ingen lyckats vinna tre Breeders Crown-finaler en och samma dag tidigare.

– Ja, jag såg det, och det är så klart väldigt kul.

”Verksamheten är fortfarande ny”

Du körde in drygt fyra miljoner kronor under söndagen, kommentar till det?

– Det är fantastiskt så klart, verkligen. Det är svårt att räkna på att man ska göra det, och det är klart det känns väldigt bra.

Firade du gårdagens framgångar någonting?

– Man är rätt sliten efter en sådan helg, det är mycket ståhej med tävlingar och kalas och sådär, så man var ganska sliten på vägen hem. Det blev rätt lugnt, men jag ska fira med min personal senare i veckan.

Du är inne på ditt tredje hela år som proffstränare, med dina 33 år är du fortfarande väldigt ung inom travet, du vinner storlopp i parti och minut och du har nyss en drömgård som står färdig. Det måste vara lätt att gå upp på morgonen för Johan Untersteiner?

– Ja, det är klart att det är, det är fullspäckade dagar och det är så man önskar att ha det, det är ett bevis på att det går bra. Däremot så känner man sig långt ifrån ”klar”, man försöker utvecklas varje dag och få det att gå ännu bättre hela tiden.

Kan du utveckla?

– Verksamheten är fortfarande väldigt ny, och vi lär oss av våra misstag hela tiden, och jag tror vi kan göra saker och ting ännu bättre framöver, så både företaget och verksamheten kan bli ännu bättre. Man behöver hästarna också och där kanske jag har haft lite flyt så här i början med att få rätt hästar, det vet jag inte, men det känns väldigt bra runt stallet, teamet, hästägarna och intresset.

Bägge vinnarna startar snart igen

Gårdagens Breeders Crown-vinnare för fyraåriga hingstar/valacker, Cyber Lane, har i år vunnit nio av tolv lopp och tjänat över 6,5 miljoner kronor. För honom väntar ännu ett lopp under 2017, nämligen Solvalla Grand Prix den 25 november.

– Han är inkvalad till den finalen och grundplanen är att han ska starta där, jag vill så klart köra ett jobb med honom och kolla upp så allting är bra, men han kändes så pass fin och gjorde det så pass enkelt i går så det känns inte som om formen är på väg neråt för honom. Jag tycker heller inte att han var speciellt vässad till gårdagens final heller, och om allting bara är som det ska så siktar vi på Solvalla 25 november.

Johan Untersteiners andra Breeders Crown-vinnare från det egna stallet, Unrestricted, har inte haft ett lika lyckat år som stallkompisen Cyber Lane. Gårdagens seger var blott årets andra, och av de drygt 1,7 miljoner kronor som hon tjänat i år kom 1,6 miljoner kronorna av de just i går.

– Hon har inte varit i ordning i år helt enkelt, vi har haft problem med henne större delen av säsongen, och vi valde att till exempel stå över Drottning Silvias Pokal med henne för att sikta lite längre fram på säsongen då hon haft vissa bekymmer.

Vad är det som varit problem för henne?

– Hon har haft problem med hältor, småskavanker och inte alls kommit upp i sin standard. Jag sa till ägaren efter att vi misslyckats kvala in till StoChampionatet att vi får stå över Stoderbyt och förhoppningsvis kunna ha henne tillbaka till Breeders Crown, och det var väl först efter försöket på Solvalla i slutet på oktober som det kändes som det kunde gå, säger Johan Untersteiner och fortsätter:

– Hon kändes så fin då och då ökades förhoppningarna om att hon med två lopp i kroppen efter paus skulle kunna vara i fin författning till Breeders Crown-finalen. Hon har ju heller inte varit med hela säsongen och startat sparsamt i och med sina problem, och det brukar kunna vara en fördel så här i slutet på säsongen.

Unrestricted startar redan på lördag igen, från V75 i Norge.

– Det är faktiskt det enda lopp som är kvar enbart för fyraåriga ston som jag hittat i år och dårför får hon starta där. Hon fick bra läge och som det känns verkar hon pigg och glad och inte tagit stryk av Breeders Crown-finalen och därför får vi prova här, säger Johan Untersteiner.

✓ Johan Untersteiner har som tränare kört in 18,3 miljoner kronor i år, och som kusk 24,1 miljoner kronor

Foto: Lars Jakobsson/Kanal 75 Johan Untersteiner körde in drygt fyra miljoner kronor under söndagen i Eskilstuna

Foto: ALN Johan Untersteiner har minst sagt fått en flygande start på sin proffskarriär

LÄS OCKSÅ Wangle: En ofattbar dag för Untersteiner