”En häst jag har jagat en miljard gånger…”

Handbollsstjärnan Johan Sjöstrands drömvecka - först jackpott på spelformen V86 - sen två starthästar på V75 som ägare

Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN Johan Sjöstrand delar ut pris till tränaren och kusken Veijo Heiskanen.´

I kväll är det jackpott på V86, en spelform som handbollsstjärnan Johan Sjöstrand vunnit en rad miljonvinster på tidigare.

På lördag har han två starthästar på V75, i samma lopp, som ägare.

Snacka om drömvecka för den travtokige målvakten.

– Det ska bli jäkligt roligt, säger han.

Under november 2013 hamnade handbollsmålvakten Johan Sjöstrand i ett smått otroligt vinststim. Han drog då in tre rejäla vinster på V86, vecka på vecka.

I kväll är det jackpott på ”favoritspelformen”, med 14 miljoner till ensam vinnare och det är även Johans turmånad.

Ny jättevinst på gång?

Den fräcke- och skicklige travanalytikern satsar givetvis på det och bjuder Trav365:s läsare på en rolig miljonskräll: 8 Bamboleo i V86-3.

– Det är en häst jag jagat en miljard gånger. Har alltid en bra spurt, jag tror lång distans gynnar och Uhrberg upp känns jäkligt intressant. Den är bra den hästen och det är fyra procent just nu. Den är lite rolig.

”En storrysare”

När kvällens tävlingar är avhandlade tar Johan sikte mot helgens begivenheter. På lördag har han nämligen två hästar han äger till start inom travets elitserie, V75.

Båda i samma lopp, V75-4, 1 Kaching och 2 Dealwithakiss, tränade av Axevallas David Persson, tillika Johans vän.

– Lördag ska bli jävligt roligt. Spårtrappa så vi visste att vi skulle få spår långt inne i alla fall. Nu blev det perfekt med spår 1 för Kaching och spår 2 för den andra där.

– Kan börja med Kaching. Vi har alltid vetat att det finns kapacitet i honom, men han har varit väldigt lat, inte kämpat och kommit in med vilopuls efter varje lopp. Han har inte kämpat, men vi har någon feeling av att det är på väg att släppa lite nu, jag tyckte det var mycket förbättrat intryck senast. Förut när vi kört i ledningen har han bara sprungit och sovit och man har fått jaga på honom, men nu var han på bettet hela vägen och gick undan till slut. Han är under utveckling. Vi laddar det som går och får vi ledningen så kör vi där. Kanske ingen toppchans, men en rolig skräll. Två procent just nu på en häst som får spets eller rygg ledaren och som visat form är det för lågt, tycker jag. En storrysare!

”Jag har bra feeling”

– Dealwithakiss tror jag egentligen mer på. Hon har fått några lopp i kroppen nu och tyckte hon såg ruggigt fin ut sist, det var okört mer eller mindre på en 13-tid full väg. Norsken kvar, huvan kvar och Jepson jagade inte på henne någonting, så det var riktigt bra. Hon öppnar inget speciellt, men som det ser ut får hon andra, tredje ytter. Vi kör ett offensivt upplägg hursomhelst och jag tror på bra chans, jag har bra feeling. Inga ändringar från senast, jänkarvagn och norskt och ryckhuva.