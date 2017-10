Stjärntränaren i topp – med 23,4 miljoner

Foto: Malin Albinsson, Kanal75 Robert Bergh har tagit över som ”etta” bland tränarna i Sverige efter att Daniel Redén varit giganten fram till nu.

Robert Bergh är ny ”etta” i trav-Sverige.

Hittills i år har hans stall dragit in 23,4 miljoner kronor.

– Det har trummat på bra varje månad och hästarna vinner mycket lopp och tjänar fina pengar, säger Robert Bergh.

Fram till nu har Solvalla-tränaren Daniel Redén haft taktpinnen och varit tränargigant i trav-Sverige.

Nu har Åbyproffset Robert Bergh tagit över.

Med flera storloppssegrar i bagaget och många segrar inom travet elitserie, V75, en liga han också leder med 31 vinster, har nu Berghs stall kört in 23,4 miljoner kronor.

– Det är kul att det har gått bra så här långt på året. Det har trummat på bra varje månad och hästarna vinner mycket lopp och tjänar fina pengar. Det är en bra kombination, säger Robert Bergh till Kanal75.

LÄS OCKSÅ ”Foppas” stjärna tog hem nytt storlopp

Till det här året har Bergh ändrat upplägg. Något som verkar ha ge resultat.

– Det här är första året som vi inte har tävlat i Frankrike och vi har aldrig haft så mycket inkört per start någon gång, 23 000 kronor per start. Det var ingenting jag trodde när vi stängde ner filialen i Frankrike i februari i år. Då trodde man att inkört per start skulle minska men det har blivit bättre och ökat istället. Vi får försöka att hålla i de här siffrorna tiden som är kvar i år.

”Foppas” stjärna firar jul i Paris?

En av stallets bästa hästar, Peter ”Foppa” Forsbergs Diamanten, har verkligen blommat ut till en superstjärna i år. Med sina segrar i Kungapokalen, SprinterMästaren och Grosser. Preis von Deutschland är han av de de hästar som bidragit mest till Robert Berghs succé.

– Diamanten gjorde ett fantastiskt lopp och gick en otroligt bra tid (1.12,0 över 2200 meter) på den banan som är odoserad och med ett speciellt material. Det var väldigt imponerande att se en sådan prestation att kunna vinna så enkelt på den tiden. Nu blir det semifinal och förhoppningsvis en final i Breeders Crown och sedan kanske vi avslutar säsongen i Criterium Continental i Paris på juldagen.

– Även Muscle Hustle trimmas för Breeders Crown. Han var inte kurant i Gävle senast och vi hittade en del saker, även om det inte var några stora saker. Vi har tränat på nu och han känns bra och ska gå ett tempojobb inom kort, säger Robert Bergh till Kanal75.