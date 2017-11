Lundberg öppnar filial – på 37-miljonersgården

Foto: Mikael Wikner/Kanal 75 Bodentränaren Petter Lundberg öppnar filial på 37-miljonersgården Berga Gård utanför Eskilstuna

Travtränaren Petter Lundberg vill förlänga tävlingssäsongen för sina hästar.

Då öppnar han en filial på 37-miljonersgården Berga Gård.

– Jag har haft sug att prova länge, säger han.

Proffstränaren Petter Lundberg, 41, med bas i Boden har 24 hästar på sin träningslista.

Nu vill han förlänga tävlingssäsongen – därför öppnar han en filial på Berga Gård utanför Eskilstuna. Något som Travronden rapporterat om.

Berga Gård är travprofilen Håkan ”Hockey” Erikssons forna träningscamp, en lyxgård som han i fjol sålde – efter 27 år.

Den slutgiltiga prislappen på Berga Gård har köparna Magnus och Camilla Eriksson inte velat avslöja, men den lades, vid köptillfället, ut till försäljning för 37 miljoner kronor av den kända mäklarfirman Eklund Stockholm New York.

I slutet på november flyttar några av Lundbergs hästar dit, och gör därmed sällskap med travtränarna Svante Ericsson och Christina Erlandsson, som redan är etablerade på gården.

”Ett bra helhetsintryck”

– Jag har haft sug att prova länge med en filial söderut, och nu var det dags. Jag gör det för att förlänga säsongen lite grann, det är rätt så långa resor under vinterhalvåret och lite sådana grejer, och sedan har jag några hästar som inte trivs att tävla på brodd så jag ville prova, säger Petter Lundberg till Trav365 och fortsätter:

– Jag har varit och tittat på många gårdar.

Varför föll valet just på Berga Gård?

– Jag fick ett bra helhetsintryck, de hade gjort i ordning körvägar och stallar och sådär väldigt fint, och det var en gård som tilltalade mig. Jag har varit och tittat på flera fina gårdar och det har inte varit frågan om några fel på någon gård eller sådär, men man har ändå en viss feeling när man far runt och tittar och jag fastnade för Berga Gård.

”Då får jag styra upp det”

I slutet på november går ”flyttlasset”.

– Vi har tillgång till tio boxar på gården och vi kommer väl hålla oss runt åtta-nio hästar ungefär.

Petter Lundbergs sambo och tränarkollega Sandra Eriksson blir den som flyttar till Eskilstuna.

– Jag kommer att fara dit emellanåt jag också, och när det är stora pengar att tävla om så måste ju jag vara där och styra upp det, skämtar Petter Lundberg.

Foto: Eklund Stockholm New York Berga Gård utanför Eskilstuna

Foto: Kanal 75 Sandra Eriksson och Petter Lundberg