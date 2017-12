22-åringen kan vinna VM: ’Kanske svimmar’

Han är yngst i finalfältet: ”Väldigt nervöst”



1 av 2 | Foto: PRIVAT Kevin Karlsson, 22, satte sju rätt på V75 med tre spikar. På lördag är han med i finalen av VM i V75, som finalfältets yngste tävlande.

Han är yngst i finalfältet i VM i V75.

Hur Kevin Karlsson, 22, skulle reagera om han blev världsmästare i att tippa trav på lördag?

– Jag kanske svimmar av i direktsändning, säger han och skrattar.

Under sex veckor har över 38 000 spelare deltagit i jakten på att ta sig till finalspelet i VM i V75.

Nu återstår det bara 16 och de gör upp på lördag. Först med semifinaler, där kunskapsfrågor kommer ta tre stycken vidare till den direktsända finalen i TV12.

Den siste att kvalificera sig till finalen är 22-årige snickaren Kevin Karlsson från Hjo . Han är även finalfältets allra yngste tävlande.

”Skrek hela vägen”

I den sista VM-omgången, lördag 25 november, prickade han in sju rätt på sitt system för 96 kronor. Han blev etappvinnare eftersom han fick sju rätt, plus att han satte tre spikar på sin kupong. För sju rätt fick han 53 000 kronor.

– Det var väldigt nervöst. Jag trodde att favoriten (Now Or Never Flair) i sista loppet var klar och hade inte räknat med att Mack Dragan skulle vinna. Jag skrek väldigt mycket hela vägen in mot mål, minns Kevin.

Med på kupongen, som tog honom till finalspelet i VM i V75, hade han spikat Kash Brodda, Global Takeover och Cyber Lane.

”Svårare att smälta”

Vad var första tanken när du såg att Mack Dragan gick in först över mållinjen?

– Det var att: shit, nu har jag vunnit massa pengar. Men sen slog det mig faktiskt att: tänk om jag blir etappvinnare i VM. Men det var bara en tanke och jag trodde nog inte chansen var så stor.

En och en halv timme efter att V75 var avslutat fick han ett samtal från spelbolaget ATG. Då fick han beskedet att han vunnit etappen och var klar för finalspelet.

– Det var mycket svårare att smälta än att jag vunnit pengar och fått sju rätt. Jag blev nästan gladare för finalplatsen, det är ju så mycket prestige.

”Tänker på det dagligen”

Inför lördagens finalspel så har Kevin valt att läsa på lite extra inför kunskapstävlingen, för att vara så väl förberedd som möjligt. Han tror dock att hans ålder kan ligga honom i fatet.

– Håller de sig till frågor som är tre-fyra år gamla har jag en bra chans, då jag är väldigt insatt. Men de andra som är med kanske har följt travet i 20–25 år, så jag hoppas det blir frågor från nutiden, säger han.

Vinnaren på lördag tar hem en kvarts miljon kronor. Kevin har dock svårt att föreställa sig hur han skulle reagera vid en eventuell VM-titel.

– Jag kanske svimmar av i direktsändningen, ha ha. Det hade så klart varit otroligt häftigt att vinna.

Vad skulle du göra för 250 000 kronor?

– Först och främst skulle jag bjuda med min sambo på en utlandsresa, sen skulle jag nog sälja min BMW från 2006 och köpa en nyare bil.

Till sist då Kevin, är du nervös?

– Ja, just nu är jag väldigt nervös. Men jag är sån som människa, när det väl kommer till kritan, då brukar fokuset komma och rädda mig. Men nu är det nervöst, jag tänker på det dagligen.

FAKTA HÄR ÄR FINALISTERNA: ► Etappvinnare: Mikael Wikander (Borås), Karl Sandström (Sigtuna), Lars Danielsson (Torslanda), Christian Jonsson (Härnösand), Rolf Erkers (Leksand) och Kevin Karlsson (Hjo). ► Topplistan i fallande ordning: Kenth Eriksson (Hakkas), Leo Persson (Östersund), Håkan Sundin (Sandviken), Yngve Jakobsson (Hasslö), Bo E J Lindell (Hässleholm), Leif Alexandersson (Hultsfred), Peter Thunström (Karlstad), Markus Andreasson (Lindesberg) samt Johnny Nordström (Stockholm). ► Internationella vinnaren: Robby Ihlow (Berlin). ✓ Priserna 1:a pris: 250 000 kr 2:a pris: 75 000 kr 3:e pris: 50 000 kr Läs mer

