Satte sju rätt på V75 – tack vare strykning

Reaktionen: ”Några av kunderna var chockade”



1 av 2 | Foto: PRIVAT Anders och Lars Hansson efter storvinsten 2015.

För två år sedan tog bröderna Hansson hem 3,2 miljoner kronor tack vare en strykning på V75.

I lördags var det dags igen. En strykning gav dem nästan 700 000 kronor som hundra andelsköpare får dela på.

– Några av kunderna var chockade, säger Anders Hansson, som driver Hanssons Tobak i Karlstad tillsammans med sin bror Lars.

Under lördagen var det travfest i Sundsvall och Bergsåker.

Sju rätt betalade 49 446 kronor.

Mest i hela landet tog Bröderna Hansson, Anders, 62 och Lars Hansson, 60 hem.

De satte sju rätt på sitt andelssystem, som hundra kunder köpte in sig på. Totalt drog de in 669 706 kronor. Varje köpare får 6 697 kronor tillbaka på sin satsade hundring.

”Han fick en chans till”

Och det var inte första gången Brödernas andelstips går in. För två år sedan tog de hem totalt 3,2 miljoner kronor tack vara en strykning. Den gången var det stjärnhästen Delicious U.S. som ströks och de fick in sin förstareserv.

I lördags var det samma visa igen. I den första V75-avdelningen hade de spikat 6 Araw Hoss på systemet. Hästen ströks och deras förstareserv Bryssel gick in i stället.

– Det var min bror som gjorde systemet och han hade ju chansspikat Araw Hoss tidigt i onsdags morse. Som tur var blev Björn Goops Bryssel förstareserv och gick in, säger Anders Hansson.

Med på kupongen fanns även Nuncio som spik, som levererade, trots formsvackan.

– Vi vet ju vilken kapacitet hästen har, så han fick en chans till.

”Vi är stolta”

Inför den sista avdelningen satt Bröderna med åtta hästar i det sista loppet och efter Björn Goops seger med Joe Martini var sju rätt ett faktum för brödernas tips.

Hur känner man inför det faktum att ni drog in mest av alla på V75 i lördags?

– Ha ha, ja, vad ska man säga. Vi är stolta och tycker så klart att det är roligt att det går bra. Det är mycket stammisar och äldre damer, över 80 och 90 år som är med på andelsspelet, säger Anders, som drivit butiken tillsammans med sin bror sedan 1979.

Hur har kunderna reagerat?

– De har varit väldigt glada. En del har inte sett strykningen och inte förstått att vi fått sju rätt. I går (läs: söndag) var de tre stycken som var chockade när de kom in i butiken. De hade förväntat sig en hundring tillbaka.

Hur laddar ni om efter det här då?

– Det är lätt, vi kör som vanligt och gör systemet onsdag morgon innan man blir för påverkad vad andra experter tycker och tänker. Det blir brukar bli bäst så, avslutar Anders Hansson.

Andelsspelet gav totalt 10 ”sjuor”, 200 ”sexor” och 1 500 ”femmor”.

