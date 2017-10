81-åringen har spelat in 100 miljoner kronor



1 av 2 Lennart ”Byggis” Nyström.

Lennart ”Byggis” Nyström, 81, har spelat in 100 miljoner på trav och satte sju rätt och vann 200 000 i lördags.

Till hemmabanan Jägersros V75-tävlingar bjuder han Trav365:s läsare på tips.

– Jag sitter bara och räknar pengar, säger han och skrattar.

Han är känd som en av Europas bästa travspelare och välkänd i travkretsar, främst i södra delarna av Sverige.

Lennart Nyström, 81, har varit en stor hästägare och styrelsemedlem på Jägersro och även varit oerhört framgångsrik på spelet.

Eller vad sägs om pensionärens facit på 100 miljoner inspelat.

”Har varit motigt...”

Byggis”, som han kallas på grund av att han varit- och är verksam i byggindustrin, har även färsk tipsform. Så sent som i lördags prickade han in sju rätt på Örebrotravet och kammade hem över 200 000 kronor.

– Nej, man ska inte bara berätta om när man vinner, det har varit motigt ett längre tag, men nu vänder det. Men på sistone ska jag vara glad att jag har ett bra fastighetsbolag där jag äger hundratals lägenheter.

Hur lade du upp systemet i lördags?

– Jag satte tre A-hästar i de tre första loppen och jag hade som krav att just sätta A-hästar på det så kallade Jokersystemet (verktyg för reducerade travsystem) och sen hade jag många hästar i de övriga loppen. Jag hade fått för mig att Nuncio kulle förlora, så det blev bra. Men jag hade tur i det sista loppet där det blev målfoto mellan 1 och 8. Jag hade 1 som förstareserv och 8 med på systemet, så 8 Springover var bra för mig, säger ”Byggis”.

”Bästa spiken är...”

Vad säger du om omgången på Jägersro nu på lördag?

- Det är en relativt svår omgång, jag tror det ger över 50 000 kronor.

Vad har du för drag?

– Bästa spiken är 7 Now Or Never Flair i V75-2. Sen så tycker jag att V75-6 är öppet, så där garderar jag. Rankar även 1 Youngblood Pellini ”etta” i V75-1 (se helt systemförslag nedan).

FAKTA Nyströms spelförslag till V75 på Jägersro: V75-1: 1, 5, 8, 15 V75-2: 7 Now Or Never Flair V75-3: 8 Mr Magnifique V75-4: 4 Southwind Feji V75-5: 2, 5, 7, 9 V75-6: 4, 6, 9, 10 V75-7: 2, 3, 6, 8, 9, 10 Läs mer