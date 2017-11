Hockeylegendaren vann mest i Sverige

Hockey- och OS-hjälten Magnus ”Sigge” Svensson spelade in mest i Sverige på V75 i lördags.

Totalvinsten: 1,6 miljoner kronor.

– Det var inte så jävla dumt. Skitkul!

Tidigare i år vann en av hockeyns stora i Sverige ”Guldkampen” där han inför Olympiatravet mötte Peter ”Foppa” Forsberg, Challe Berglund och Mats Näslund i en kamp om vem som spelade in mest pengar på V75.

Nu gör OS-hjälten från 1994 och Leksands-ikonen Magnus ”Sigge” Svensson andelssytem åt SOK - Sveriges Olympiska Kommité.

Och hans spelform frodas - minst sagt.

Magnus "Sigge" Svenssons V75-system i lördags som gav en totalvinst på 1,6 miljoner kronor.

”Går på känsla - gick ju jäkligt bra”

Under lördagens V75-tävlingar i Eskilstuna spelade han in mest i landet, drygt 1,6 miljoner kronor. De som köpt in sig för 75 kronor i ”Sigges Lilla” kunde därmed kvittera ut över 21 000 kronor per andel.

– Det var inte så jävla dumt. Skitkul! Det var en skaplig procentuell vinst de fick, säger han när Trav365 når honom.

Hur gjorde du för att vinna så mycket?

– Jag trodde på Nadal Broline redan från början. Sen tog jag ut två andra spikar, Very Kronos och Track Angle, sen bombade jag på med streck i de andra loppen. Jag läser Travronden och Guiden, men jag är inte jättepåläst. Jag går mycket på känsla - och det gick ju jäkligt bra!

Så det är taktiken, några spikar, sen måla på?

– Jag är inte rädd för att spika, om man säger så. Så garderar jag i de andra loppen. En del är fega och tar två streck i flera lopp, så gör inte jag, det är väl bättre och tro hårt på några hästar och gardera i de andra loppen.

Magnus har varit intresserad av travet sedan 80-talet, ägt häst ihop med Mats Sundin och spelat på hästarna under hela hockeykarriären och därefter.

– Jag har fått su rätt på V75 tre gånger under åren, men det här var den största vinsten. Nu siktar vi på att slå det i helgen.

”Jättebra att dela ut pengar till andra”

Helgen, ja. På lördag är det återigen V75 - i Norge på Bjerkebanan utanför Oslo.

– Jag tittade lite lätt, det ser ju skitsvårt ut i Norge, man vet inte mycket om hästarna där. Jag får kolla mer i dag.

Egentligen var Svenssons tid som spelläggare åt SOK:s Tillsammans-lag slut. Men efter helgens succé får han fortsätta ett tag till.

– De säger att jag är superhet, så jag fick göra lite till. Det är skitkul. Och det är väl jättebra att dela ut pengar till andra.

Hade du en egen andel också?

– Japp.