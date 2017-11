Åkes auktionsnota: Fyra miljoner kronor

Foto: KANAL75 AB Åke Svanstedt tillsammans med Resolve. Elitloppshästen har lagt tävlingsskorna på hyllan, men nu fyller Åke på ladorna med nya unghästar.

Nyligen meddelande stjärntränaren Åke Svanstedt att hans affischhäst Resolve slutar tävla.

Just nu är Åke i Harrisburg på unghästauktion och fyller på ladorna med nya hästar - och han shoppar rejält.

Notan första dagen: knappt fyra miljoner kronor.

Svensken gör stor succé på andra sidan Atlanten. Han har stadigt förbättrat sina resultat efter flytten från Sverige och i somras fick han verkligen sätta pricken över i:et då han tog hem den största unghästloppet i USA, Hambletonian, med svenskägde Perfect Spirit.

Tidigare har det meddelats att den hästen kommer att flyttas och tävla vidare på svensk mark.

Även Svanstedts äldre affischhäst Resolve har tvingats lägga tävlingsskorna på hyllan.

164 ettåringar såldes första dagen

Om Åke deppar? Tvärtom - han satsar. Just när han på plats under den årliga hästauktionen i Harrisburg. Och redan under första dagen fyllde ”Svanen” på ladorna rejält.

Han köpte tre hästar för totalt knappt fyra miljoner kronor.

Personal Paradise, sto, 265 000 dollar, eller 2,2 miljoner kronor.

Marseille, hingst, 180 000 dollar, eller 1,5 miljoner kronor.

Midnight City, hingst, 30 000 dollar, eller 253 000 kronor.

Totalt såldes 164 ettåringar till ett snittpris på 75 305 dollar, eller 635 000 kronor.

En minskning från förra årets siffror från inledningsdagen, det skriver Travronden.

