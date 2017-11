Johan A Nilsson: ”Man dansar lite på moln”

I sin tredje årgångsfinal för året så fick han vinna.

Lucifer Lane och Johan A Nilsson vann Breeders Crown i Eskilstuna under söndagen.

30-årige kuskdoldisens i särklass största seger – hittills.

– I dag dansar man lite på moln, säger Johan A Nilsson.



1 av 2 | Foto: Lars Jakobsson/Kanal 75 En glad Johan A Nilsson i Eskilstunas vinnarcirkel efter seger i Breeders Crown

Treårige travhästen Lucifer Lane har inte bara blivit Örebros nye reklamhäst. Han har tagit klivet in i mångas hjärtan runt om i trav-Sverige under 2017.

Anledningen: han är ett bevis på att det går, trots att man kanske inte har den bästa stammen, de bästa förutsättningarna, kommer från det största stallet, eller körs av en catchdriver.

Lucifer Lane är uppfödd av Christine Larsson i Örebro, tränas av hennes sambo Thomas L Nilsson, och körs av Thomas son Johan, en ”doldis” i dessa sammanhang.

Lucifer Lanes framfart på travbanan under året har gett honom en egen fanclub, och under söndagseftermiddagen fick de all anledning att jubla i Eskilstuna.

I sin tredje årgångsfinal för året fick han äntligen sticka nosen först, tillsammans med Johan A Nilsson.

”Jag hann bli orolig”

Efter målgång utbröt det både kram- och gråtkalas, både på stallbacken och på publikplats. De 800 000 kronorna i förstapris kändes sekundärt. De hade gjort det, de hade lyckats.

– Det känns lite bättre i dag, i går hade jag mest ont, det var så mycket adrenalin som hade lagt sig, säger Johan A ”Nille” Nilsson och fortsätter:

– Jag sov gott i natt och i dag dansar man lite på molnen. Man har inte varit med om det här tidigare och det tog en stund innan det sjönk in, och jag var lite tagen av stundens allvar i går. Jag brukar inte bli det, men i går blev jag det.

Hur gick dina tankar i loppet?

– Jag ville inte vara med i någon startrusning, men jag trodde nog att vi skulle vara med något bättre, än vad vi var. Nu löste det sig bra ändå och jag ville ha Joakim Lövgrens rygg, och den fick jag ju fram till upploppet. Jag var lite bekymrad över tempot, men samtidigt hade det inte varit några jättetider under dagen så jag satt ändå ganska nöjd och det kändes bra runt sista sväng.

När gick det upp för dig att fan, jag vinner ju det här?

– När jag vred på 300 meter från mål och kände att det bet väldigt bra, jämfört med de andra där framme, då kändes det bra. Jag hann bli orolig när Björn Goop kom snabbt bakifrån, det är alltid obehagligt när de kommer så snabbt bakifrån, men som vanligt så sträckte Lucifer Lane ärligt på sig.

”Lite whiskey och någon öl”

När tv-reportern Åsa Elmroth klev fram till dig efter loppet, så verkade du väldigt tagen?

– Ja, det var inget fake det där. Det blev lite påtagligt då, och som sagt, jag har aldrig varit med om något sådant här tidigare, det var någonting helt nytt.

Hur firade du segern?

– Det blev väldigt dåligt med det, vi ska ta igen det lite i kväll, men framför allt i helgen, det har vi lovat oss själva. Jag åkte med i Veijo Heiskanens hästbuss hem i går och det var en lång bussresa men jag firade lite tillsammans med min tjej Jessica, William Ekberg och Jennifer Oscarsson, det blev lite whiskey och någon öl.

Vad gör du just nu?

– Jag står på löpbandet på gymmet, här har man fötterna på jorden, skrattar Johan A Nilsson.

✓ Lucifer Lane har hittills i karriären vunnit 10 lopp på 17 starter och tjänat drygt 1,8 miljoner kronor

Foto: Lars Jakobsson/Kanal 75 Thomas Nilsson, Johan A Nilsson, och Chrstine Larsson framför Lucifer Lanes fanclub

Foto: Privat Johan A Nilsson, William Ekberg, Jessica Carlsson och Jennifer Oscarsson i Veijo Heiskanens hästbuss på väg hem från tävlingarna i går