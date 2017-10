Per-Erik fånge under skotern med ansiktet nedpressat i vattnet

Per-Erik fast under skotern 00:30

Per-Erik Estensson ligger med ansiktet nedåt i brunt myrvatten.

Över honom i diket: En 300 kilo tung skoter.

– Det är bara att ta tag i skotern och slänga den så långt man kan, säger kompisen Tord Landén.

Följ Svenska Hjältar på Facebook

Foto: PRIVAT Per-Erik Estensson är en van skoterförare – ändå överraskades han av svallisen strax före jul förra året. – Och inte gick det fort heller, säger han.

De båda vännerna har fiskat ihop i uppåt 20 år. Nu är de på väg ut till jämtländska Ånnsjön på skoter för att fiska öring.

– Jag har aldrig varit dit, vi har pratat om det i flera år att jag skulle följa med, säger Tord Landén, 69.

– Jag är nästan född på en skoter och har kört där hundratals gånger. Jag kör på en skoterled där och inte går det fort heller. Det blir en högersväng, men det är svallis så vi hinner inte ner på sjön, säger 64-årige Per-Erik, eller PE som han kallas.

I den tvära kurvan tappar styrskenorna greppet och skotern vänds upp och ner i ett smalt, djupt dike.

Underst ligger PE – och han kan varken rädda sig åt sidorna eller uppåt. Det sätter en 300 kilo tung Polaris Widetrack stopp för.

– Jag ligger ju under skotern och kom ju inte någon vart alls. Så jag suger i mig myrvatten, säger PE.

Också Tord sitter ordentligt fast, men lyckas efter en stund ta sig loss.

– Jag sitter fast med bägge benen. Jag river loss ena benet, den andra stöveln lämnar jag under där, säger Tord.

Nu har det gått cirka tre minuter och diket är på väg att bli en riktig dödsfälla för PE som ligger med ansiktet nedåt i det bruna myrvattnet. Vattnet är tre–fyra decimeter djupt.

– PE är ju försvunnen under skotern. Det är bara upp och ta tag i skotern och slänga den så långt man kan, säger Tord.









1 av 3 | Foto: JENS GÖRANSSON/FJÄLLRÄDDNINGEN Under cirka tre minuter var Per-Erik fånge under vattnet innan han kunde räddas av vännen Tord.

Men helt lätt är det inte. Tre gånger tvingas Tord lyfta upp bakänden på skotern innan han lyckas få undan den till dikeskanten. Då får han syn på PE.

– När jag drar undan skotern flyter nacken upp. Jag hoppar ner och river tag i honom och drar upp honom så att han får luft, säger Tord.

– Han gör en bragd där, de säger att jag hade inte klarat mig mycket längre till, säger PE.

– Lyckan är väl att jag inte sitter fast mer med fötterna så att jag tog mig loss. Om jag suttit hårdare fast så hade vi suttit kvar där båda två. Ingen vet var vi är, säger Tord.

Nu, med PE i säkerhet uppe ur diket, ringer Tord SOS Alarm . Först på plats är fjällräddarna Jens Göransson , 26, och Marcus Stålhandske , som båda var inblandade i räddningen vid den svåra kanotolyckan på sjön året innan.

– När vi kommer fram på platsen är Per-Erik ganska okontaktbar. Han hostar ur sig myrvatten och flämtar och är nedkyld, säger Jens Göransson.

– Diket är precis så stort att man får ner en fullvuxen manskropp där, det är otroligt att han ska vara så nära att drunkna.

Foto: PRIVAT Tord Landén satt själv fast, men lyckas ta sig loss och lyfta undan den tunga skotern för att rädda Per-Erik.

Räddningschef Callis Blom på räddningtjänsten i Åre:

– Han var illa däran för han hade dragit i sig en massa skit som var i vattnet. Han hade jättesvårt att andas. Jag var ju insatsledare, men hörde honom i telefon. Det lät illa, säger han.

Fjällräddarna lyckas få av Per-Erik de blöta kläderna och sveper in honom i filtar innan ambulanshelikoptern anländer. Sedan flygs han till Östersunds lasarett för intensivvård kopplad till respirator under tre veckor. Under den tiden hinner han drabbas av två lunginflammationer.

Sedan flyttas han till en vanlig avdelning under ytterligare två veckor. Då får han flera besök av sin fiskekamrat.

– Tord mår jättedåligt över att jag ligger i respirator och är dålig. Han klarade sig med bara ett blåmärke på tån, säger PE.

– Han gör det jättebra och han får oanade krafter, vet du. Jag är väldigt tacksam att Tord räddar mig.

Det här var i december förra året – har ni funderat på att åka iväg på fler fisketurer?

– Ja, jag kommer ju aldrig ner till Ånnsjön. PE säger att vi ska åka ner nästa år, men jag vet inte... Då ska jag gå ner, tror jag, säger Tord och skrattar.

– Eller åka helikopter!

Svenska Hjältar startades av Aftonbladet 2007. Varje år skriver vi om hundratals vardagshjältar som visat prov på mod, civilkurage och medmänsklighet. Av dessa utser vår jury åtta hjältar som prisas på Svenska Hjältar-galan – missa inte galan den 11 december 2017 på Aftonbladet.se och TV4!