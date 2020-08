Publicerad: 18 augusti 2020 kl. 18.57

Se Springsteens hoppfulla hyllning till Biden

Joe Biden får stöd av The Boss. Bruce Springsteens låt ”The Rising” används i en ny kampanjfilm som spelades under den första dagen av demokraternas konvent. Dramatiska händelser under Trumps presidenttid varvas med ett budskap om hopp och enighet.

KOPIERA LÄNK