Amy Deasismonts ”Sommar” är pricksäkert och ängsligt

Serieskaparen rensar källarförrådet efter uppbrottet

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Pricksäkert, ängsligt – och som en tv-serie.

Amy Deasismont skildrar sin uppväxt i en resa genom sitt källarförråd.

Hon måste ha varit så himla trött på att alltid ses som Amy Diamond och låten ”Whats in it for me”, men efter att effektivt ha omvandlat sitt varumärke i roller som Lukas Moodyssons ”Gösta” och med egenskrivna serien ”Thunder in my heart”, och hon nog blivit vuxen även i folkets ögon är det i alla fall inget som märks i sommarpratet.

Amy Deasismont har blivit en skildrare av det unga vuxenlivet och hennes ”Sommar” går i samma linje.

Som om hon vore en av sina egna rollfigurer landar vi hos en typ 30-årig medelklasstjej i livskris: hennes mormor har nyligen dött och hennes långa relation har tagit slut (med skådespelaren Charlie Gustafsson). Nu ska hon ta sitt pick och pack och flytta, hur delar man upp gemensamma ägodelar? Den röda tråden blir källarförrådets geografi: nya saker längst fram, som slängts dit innan man fått gäster, barndomens prylar längst in, lådorna som inte öppnats på många år. Och så saker man av någon anledning inte kommit sig för att slänga (en sönderbränd kastrull i en påse). Deasismont har ett skarpt öga för livet för det ungt vuxna storstadslivet, Stockholms sjuka andrahandsuthyrningspriser, hejhej!. Och gott om självdistans (till exempel kring den präktiga personan Amy Diamond, en ”duktig flicka” som blev känd och offentligt bedömd som väldigt ung).

Men precis som en Hannah Horvath eller Ally McBeal är hon också överanalyserande och dramatisk med råge. Kanske kommer alla hennes ägodelar rasa över henne så hon måste gå med nackkrage? Säkert kan det finnas en spindel bland lådorna? Och hur många ägg har hon kvar, hennes mamma hade tre barn när hon var 30. Helst vill hon fulgråta här och nu och lätta på trycket.

Musiken är en personlig blandning av indiehipsterlåtar och klassiker, som Niklas Strömstedts ”I mina ögon” som en fin hyllnig till mormor Ing-Marie.

I morgon pratar: Robert Aschberg.