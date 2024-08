25 svåra år med Robbie Williams – detaljerna i nya Netflix-dokumentären

Publicerad 2023-11-07

Den brittiske popstjärnan Robbie Williams vill ”driva ut det förflutnas demoner” i Netflix nya dokumentärserie.

Här är vad tittarna kan vänta sig i miniserien om Williams vilda berg- och dalbana i rampljuset.

Tuff skoltid: Robbie Williams hade svårt för det mesta i skolan. Den blivande popstjärnan kunde inte stava och behärskade inte matematik. Williams har själv sagt att han var ”korkad” som barn, och skoltiden var tuff.

Bandbråk: Pojkbandet Take That gjorde Williams till en megastjärna redan i tonåren. Men han var inte redo för berömmelsen, och allt var inte heller frid och fröjd i bandet. Dynamiken i gruppen var enligt Williams rena ”Flugornas herre”, Robbie Williams mådde dåligt och började missbruka för att döva känslorna.

Baksmällor: Fick Williams sparken från Take That eller valde han själv att lämna gruppen? Kanske både och. Tiden direkt efter att han lämnat ägnade han enligt egen utsago all tid åt att festa och dricka – och åt baksmällor.

Misslyckanden: Williams solokarriär är en av de mesta framgångsrika i brittisk musikhistoria. Men debutskivan ”Life thru a lens” (1997) sålde dåligt och de första singlarna tog sig inte in på topplistorna. Skivbolaget funderade på att ge honom kicken, men så släpptes singeln ”Angels”, som blev en världshit och förändrade allt.

Droger och alkohol: Under många år var Williams blandmissbrukare. På den tiden, har Williams sagt, trodde han att det var hans ”superkraft” att kunna dricka mer och ta fler droger än alla andra. Han åkte in på behandlingshem i 20-årsåldern efter att ha varit vaken sex dygn i sträck. Tio år senare var det dags igen efter att han under en längre tid stoppat i sig en cocktail bestående av bland annat heroin, kokain och en stor mängd receptbelagda mediciner.

Psykisk ohälsa: Depressioner och psykisk ohälsa har varit Williams ständiga följeslagare. Ångest, nervositet, torgskräck, dysmorfofobi, paranoia och panikattacker har varit hans demoner under åren. 2007 kulminerade allt då en panikattack varade under en hel konsert under hans pågående världsturné.

Skvallerpressen: Williams var under en tid hett villebråd för skvallerpressen och paparazzifotograferna följde hans minsta steg. De jagade honom i helikoptrar och ska enligt Williams ha avlyssnat hans telefon. Tonen mot honom i pressen var hård och hånfull – särskilt hemma i Storbritannien. Knappt en dag gick utan att någon tidning skrev om vilken hemsk människa och dålig artist han var.

Matmissbruk: Williams har inte bara missbrukat droger och alkohol. Även mat, och då främst skräpmat, har varit en av hans stora laster genom åren. Han har gjort sig känd som jojo-bantare och matmissbruket är än i dag en daglig kamp, avslöjar han i dokumentären.

Trött och tilltygad: Kroppen har tagit stryk av Williams hårda och destruktiva livsstil. Inte ens 50 år fyllda känner sig den 49-årige popstjärnan som en gammal gubbe. Sexlusten är helt borta och Williams som 1999 utsågs till världens sexigaste man påstår sig nu ha trätt in i det ”manliga klimakteriet”.