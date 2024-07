Frank Farian död – skapade Boney M

Låg även bakom ökända gruppen Milli Vanilli

Publicerad 2024-01-23

share-arrow Dela unsave Spara

expand-left helskärm Frank Farian blev 82 år gammal. Här är han vid ett boksläpp i Berlin 2004.

Frank Farian har dött, 82 år gammal, uppger tyska medier.

Den tyske musikproducenten skapade två av pophistoriens mest omtalade, men även ökända, grupper – Boney M och Milli Vanilli.

Boney M dominerade dansgolven på diskoteken på 1970-talet med låtar som ”Daddy cool”, ”Ma Baker” och ”Rivers of Babylon”. Gruppen frontades av artister från Karibien, men det var tysken Frank Farian som höll i trådarna, rekryterade sångarna och skrev de flesta av låtarna.

Senare har det framkommit att frontmannen Bobby Farrell inte alls sjöng själv. Allt var förinspelat.

expand-left helskärm Boney M.

Drygt tio år senare gjorde Frank Farian om tricket med Milli Vanilli. De två dansarna Robert Pilatus och Fabrice Morvan rekryterades till en duo, som fick ett enormt genomslag över hela världen och bland annat fick priset för bästa nykomling på den amerikanska Grammygalan 1991.

Men sedan briserade skandalen. Sångarna hade inte alls sjungit själva, de hade bara mimat till förinspelad musik. Pilatus och Morvan fick lämna tillbaka sin Grammy och fick löpa gatlopp i medierna. Rob Pilatus dog 1998.

Frank Farian arbetade sedermera även med artister som Far Corporation och Meat Loaf. Innan sin tid som producent var han även en populär schlagersångare. På 90-talet skapade han eurodancegruppen La Bouche som fick hits som ”Sweet dreams” och ”Be my lover”. Under en kort period i början av 2000-talet tog svenska Kayo över som sångerska i gruppen.

Frank Farian hette egentligen Franz Reuther.

expand-left helskärm Milli Vanilli 1989.