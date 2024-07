”Love is blind”-deltagaren Renee Poche stämmer Netflix

Hävdar att hon blev hopparad med en våldsam drogmissbrukare

Publicerad 2024-01-04

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

En deltagare i ”Love is blind” stämmer Netflix skriver TMZ.

Renee Poche anser att produktionen parade ihop henne med ”en levande röd flagga”.

Renee Poche, 31, är inte nöjd med sin partner i ”Love is blind” säsong fem.

Enligt TMZ menar hon att den man hon blev hopparad med var en våldsam, ljugande, instabil drogmissbrukare. Hon kallar honom för ”en levande röd flagga”.

Nu stämmer hon Netflix och det produktionsbolag som ligger bakom programmet.

Poche skriver i stämningsansökan att hon under långa perioder blev lämnad ensam med en man som hon var rädd för. Hennes match ska enligt henne ha varit beroende av både droger och alkohol under tiden som säsongen spelades in.

expand-left helskärm ”Love is blind”-deltagaren Renee Poche stämmer Netflix.

Ville avbryta inspelningarna

Poche menar att mannen ljög för henne, men att produktionen måste ha vetat om sanningen från början då de genomför bakgrundskoller på samtliga deltagare.

Hon upptäckte hur det låg till mitt under inspelningarna. Då ville hon avbryta, men säger att produktionen tvingade henne till att fortsätta, trots att hon var livrädd. De ska ha hotat henne med att ta till rättsliga åtgärder om hon bröt kontraktet.

Efter inspelningarna bröt paret sin förlovning.

expand-left helskärm Netflix.

Renee Poche krävs på 40 miljoner

I och med att Poche nu går ut och pratar öppet om det hon varit med om ska produktionsbolaget ha krävt henne på 40 miljoner kronor för kontraktsbrott.

Men Renee Poche slår tillbaka och stämmer alltså nu Netflix och produktionsbolaget.

Mannen som hon blev hopparad med har ännu inte kommenterat det hela.