Babsan om olyckan i trädgården: ”Jag var nära att brinna upp”



1 av 2 | Foto: Privat Lars-Åke ”Babsan” Wilhelmsson visar upp sina blessyrer.

Lars-Åke ”Babsan” Wilhelmsson skulle höstfixa i trädgården och bränna löv. Det skulle han inte ha gjort.

Olyckan var framme och han ramlade rakt in i elden.

– Jag var nära att brinna upp, säger artisten till Nöjesbladet.

Lars-Åke ”Babsan” Wilhelmsson samlade löv och kvistar och allmänt bråte för att elda vid sin sommarstuga i Furuvik. Men när han skulle fixa till brasan så var olyckan framme.

– Jag knäckte några gamla spånskivor och tänkte att de fick åka med de också. Men de höll på att kväva elden som inte fick något syre så jag lyfte upp ett par av dem och då bildades det som en skorsten och lågorna flammade upp och brände upp mina ögonbryn, luggen och näsan blev svedd, säger Lars-Åke, som just nu repeterar inför sin föreställning ”Babsan show – ett liv i rosa” som har premiär den 11 november.

– Jag tappade balansen och ramlade över elden och satte ner högerhanden och brände den riktigt ordentligt. Den blev alldeles svart och det luktade rök även när jag hade duschat.

På Instagram har han delat med sig av bilder på skadorna.

– Det var nära jag höll på att brinna upp, säger han.

Samma kväll skulle Lars-Åke fira sin mamma som fyllde 85 år. Därför hade han gjort upp elden i en bergsskreva, OM han skulle bli tvungen att gå. Det var det ojämna underlaget som gjorde att han tappade balansen.

– Jag gick ju ändå, men det enda min mamma pratade om var olyckan så jag förstörde nog hennes födelsedag…

I skrivande stund har Lars-Åke ännu inte varit hos läkaren. Han har istället smörjt in handen med kylbalsam. Men under tisdagen ska han besöka en läkare på uppmaning av showens producent Hans Marklund .

– Ja, de andra dansarna vill väl inte hålla mig i handen som den ser ut och känns, säger Lars-Åke skämtsamt.

Han erkänner att han blev rädd när han härom kvällen fick frossa, men då självmedicinerade han med Ipren.

– Man är ju klantig. Om jag ändå hade varit full, men det var jag inte

Nu blir det alltså läkarbesök, sen bär det av direkt till repetitionerna.

– Ja, the show must go on!