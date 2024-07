Rena rama utklassningen i mästarmötet

Så bra var lagen 29/12

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Det var tänkt som ett mästarmöte i ”Dödens grupp”.

Det blev rena rama utklassningen.

När Johan Hilton och Kristin Lundell vann ”På spåret” säsongen 2016/2017 vann de alla sina fyra matcher. Men ibland mer för att motståndarna inte imponerade, än för att de själva var så jättebra. Segerpoängen i deras matcher var 35, 35, 32 och 36. En jämnhet som då räckte hela vägen.

– Vi ska faktiskt puttra oss fram, dra på sexan eller fyran hela tiden, sa Kristin Lundell innan mästarmötet drog igång. Det gjorde de också på resmålen Södertälje, Muskat och Ålborg. Det räcker väl hyfsat långt om man samtidigt är bra på delfrågorna. Det var de inte. Och det räckte absolut inte när senaste säsongens suveräna mästare satt i 1 klass-kupén.

Marie Agerhäll och Fritte Fritzson gick närmast fram som en slåttermaskin när de vann ”På spåret” senaste säsongen.

Hade betydligt högre vinnarpoäng i sina fyra matcher: 38, 37, 42 och 46.

Den här säsongen startade de med en 41-37-vinst. Och fortsatte alltså nu med en mycket övertygande utklassning, 46-25.

Vann alla resmålen, inklusive en imponerande 10-poängare på Ålborg. Vann överlägset delfrågorna med totalt 19-9. Plus Närmast vinner.

Känns tveklöst som ett av de bästa lagen i ”På spårets” 34 säsonger långa historia.

expand-left helskärm Marie Agerhäll och Fritte Fritzson är med i ”På spåret”.

Så bra var lagen:

Marie Agerhäll/Fritte Fritzson. Hon är manusförfattare, regissör och skådespelare, senast i Netflix-skräckisen ”Konferensen”. Blev känd när hon skapade och spelade huvudrollen i SVT:s humorserie ”Dips”, som skojade friskt med livet på UD, Utrikesdepartementet. Han är arkitekt och komiker. Har en populärvetenskaplig podcast och har satt upp flera krogshower i Malmö.

En duo som både charmar tittarna och som tycks besitta kunskaper om de mest märkliga saker. Och kan inte den ena något, så kan den andra det. Nästan alltid.

expand-left helskärm Johan Hilton och Kristin Lundell.

Johan Hilton/Kristin Lundell. Han är kulturjournalist och författare. Har jobbat på Expressen och Dagens Nyheter och är numera sedan drygt ett år tillbaka kulturchef på Göteborgs-Posten. I mars släpps hans nya bok ”Den siste teaterdirektören – Berättelsen om Benny Fredriksson”, om Kulturhuset Stadsteaterns vd som tog livet av sig. Hon är kulturjournalist med ett förflutet på Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Fokus och Sveriges Radio. Ett tag var hon pressekreterare på Moderna Museet. Numera jobbar hon på Expressen.

Brukar komplettera varandra bra kunskapsmässigt, men var på tok för dåliga på delfrågorna för att ha en chans att hänga med i den här matchen. Gick ändå vidare till Andra chansen, som näst bästa grupptvåan.

Så bra var musiken:

och

Johnossi har varit husband i Grupp 3. Består av John Engelbert på sång och gitarr och Oskar Bonde på trummor. Här förstärkta av Mattias Franzén på klaviatur.

Inget husband har väl larmat så bra i programmet, med undantag för Hellacopters.

För att vara Johnossi höll de nästan igen i versionen av Taylor Swift-låten ”Blank space”. Jag tycker ändå den var bättre i lite rockigare version än originalet. Tycker också de vävde in pinsamma one hit-wondern ”Alla vi” med Friends in need, med Björn Borg, Dr Alban, Tomas Brolin och en som alla har glömt namnet på, väldigt snyggt med en kort men effektiv gitarrslinga.

Desto rockigare var Johnny Cash-tolkningen ”Folsom prison blues” med Howlin’ Pelle Almqvist. Långsam inledning, sedan exploderade allt i tunga trummor, stökig gitarr och Hives-sångaren omväxlande uppklättrad på 1 klass-kupén och utfläkt på Kristian Luuks skrivbord.

Några andra spaningar:

Kvällens hälsningsfras:

Yabba dabba doo!

För yngre tv-tittare: Kristian Luuks uttryck är hämtat från animerade tv-serien ”Familjen Flinta”, väldigt populär på 1960-talet.

Kvällens hån:

Tennislegendaren Björn Borg fanns med i flera frågor i programmet. Men hånades av domaren Fredrik Lindström som härmade honom och konstaterade att han ”inte var ordets mästare”.

Kvällens val av resmål:

Det är ju roligt om tv-tittarna har något förhållande till resmålet. Men… hur många har varit i Omans huvudstad Muskat?