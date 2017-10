Rams genidrag – släpper stjärnan lös

Foto: TT

Efter 21 år i exil kom Rams i fjol hem till Los Angeles.

Men återkomsten blev fiaskoartad. Laget lyckades bara vinna fyra matcher, och hajpade förstavalet i draften, quarterbacklöftet Jared Goff förlorade samtliga sina sju.

Men i år, med en ny coach, den yngsta i NFL-historien finns en förhoppning att Rams återigen kan bli ”The greatest show on turf”.

Brödtext: Vi börjar med en kort historielektion.

1936 grundades nuvarande LA Rams som Cleveland Rams, och år 1946 flyttade laget för första gången till Los Angeles. 1995 var det dags att flytta organisationen igen, nu till St. Louis där man stannade i 21 år. Under dessa år fick Rams uppleva en riktig storhetsperiod.

Med Hall of Famers som QB:n Kurt Warner och running backen Marshall Faulk, wide receivers Issac Bruce och Tory Holt samt linebackers London Fletcher och HC Dick Vermeil fick de 1999-2004 epitetet "The greatest show on turf”, och deras anfallsspel var ett av de mest framgångsrika och spännande att bevittna med Super Bowl-segern 1999 som given höjdpunkt.

Men därefter har deras tid i St. Louis inte varit så "great" med lågvattenmärket 2011 med matchraden 2–14.

2016 flyttade så Rams tillbaka till LA, och förväntningarna var stora när man även draftade Jared Goff som nummer ett och även hade med sig en av ligans hetaste RB's i Todd Gurley. Hajpen förstärktes med deras medverkan i den årliga tv-dokumentären ”Hard Knocks”.

Men återkomsten blev en stor besvikelse, och som en följd fick head coach Jeff Fisher sparken vecka 14.

Släppte lös stjärnan – ett genidrag

Den efterlängtade Goff hoppade in som QB först i vecka 11 mot Miami Dolphins för att ta över efter bänkade QBn Case Keenum. Utan positiv effekt. Smekmånaden uteblev. Istället radade rookien upp sju förluster, och på de få matcherna hann han att bli sackad hela 26 gånger (!) samt kasta sju interceptions.

Förväntningarna inför 2017 var inte på topp. Lägg därtill att man anlitat den yngsta head coachen i NFL sedan NFL och AFL slogs samman 1970, i 30-årige Sean McVay.

Den unge McVay, skolad av bröderna John och Jay Gruden samt Mike Shanahan, vurmar för anfallsspelet. Och han har verkligen fått fart på produktionen framåt. Med 179 poäng leder de ligan i kolumnen gjorda poäng med ett snitt på 29,8 poäng/match.

De har även den mest effektiva specialteams-enheten i ligan där de är 100 procentiga på field goals och extra points. De returnerar även kickoffs bättre än något annat lag i ligan, vilket i sin tur gör att deras anfall ofta slipper jobba sig över hela planen för att göra poäng.

McVays främsta genidrag var att släppa lös sin arbetshäst Todd Gurley. Running back-stjärnan som hade ett mellanår 2016 då dåvarande head coach Jeff Fisher behandlade honom som en glasvas, har redan sprungit för hela 521 yards vilket ger honom en fjärde plats bland ligans RBs. Dessutom ligger han på andraplats i totalt antal yards framåt av alla spelare då han även är ett giftigt vapen i passanfallet.

En annan smart värvning man har gjort på coachsidan är anfallskoordinatorn Matt LaFleur som var QB-coach för Atlanta Falcons åren 2015-2016. Lafleur har släppt loss potentialen i unge Goff och hjälper honom att läsa av de olika försvar han möter.

Nu kommer Rams prövas rejält

På tal om försvar så har Rams i Wade Phillips den bästa försvarskoordinatorn i ligan, som bidragit till att producera näst mest sacks i ligan.

Laget sitter nu som ledare av NFC West med fyra segrar på sex matcher.

Men de närmaste veckorna får vi ett rejält test på lagets kvalitet och karaktär, då de möter sju av åtta lag som hittills har ett "winning record”, varav sex av dem återfinns i samma konferens.

Los Angeles är glada att ha fått tillbaka sitt Rams.

Och det finns en potential att de återigen kan bli ”The greatest show on turf”.