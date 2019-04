Spotifys spellistor ett förnedrande helvete

Förut lyssnade vi på artister.

Nu har vi spellistor i stället.

Det är förnedrande för alla inblandade.

Bruksmusik brukade vara ett skällsord.

Det beskrev musik som inte hade någon mening, ett bakgrundsljud i mängden, ungefär som ljudet av ett bildäck mot asfalt.

Men tack vare Spotify har allt blivit bruksmusik.

Musiktjänsten skräddarsyr spellistor för alla våra mer eller mindre nödvändiga aktiviteter i vardagen. Låtar och artister är helt enkelt något man använder när man är upptagen med andra saker.

Om man studerar några av de populäraste spellistorna på Spotify, flera av dem har fler följare än många artister kan drömma om, finns det tydliga trender.

Låtar och artister bort från sina naturliga sammanhang

Träning och pepp samt att chilla och slappna av är populärt. Att fokusera bättre, plugga mer koncentrerat och känna sig oövervinnerlig attraherar miljoner följare. Och spellistor med orden ”happy”, ”good vibes”, ”mood booster” och hälsningen ”Have a great day!” i titlarna är betydligt mer framgångsrika än ”Sad songs” eller ”The pms playlist”.

Framför allt rycks låtar och artister bort från sina naturliga sammanhang. Under olika rysningsframkallande rubriker packas stjärnor som aldrig haft någonting med varandra att göra samman som slaktdjur.

Vem trodde exempelvis att The Smiths, ett av 80-talets bästa och mest stilkänsliga indieband, en dag skulle vara med på spellistan ”Pepplåtar till träningspasset”?

Med dagens teknik blir övergreppen ännu mer effektiva och smaklösa

Javisst. Någon på Spotify tycker nämligen att det är helt normalt att ”This charming man” passar fint bredvid Discopunks ”Lilla pojke” och Kamferdrops ”Ligga”.

Noterar även att The Clashs ”London calling” och Robyn är med på samma lista som marknadsförs av en bild på en lycklig tjej i polyester.

Att böka ihop musik i olika teman är lika gammalt som nöjesbranschen. Det fanns ett ”Absolute love ballads” och ett ”Chill out zone” långt före Spotify. Men med dagens teknik blir övergreppen ännu mer effektiva och smaklösa.

Det uppstår naturligtvis positiva bieffekter även i helvetet. Undanskymda namn kan få större exponering i den nya världen.

En av de populäraste spellistorna i genren ”Mood” heter ”Happy hits”. Den toppas av Sweet Chariots ”Cry no more tears”.

Men något har ändå gått sönder

När någon av listans 3,6 miljoner följare slår på den får de höra ett perifert sidoprojekt av och med Niclas Frisk och Andreas Mattsson före Bruce Springsteen, Fleetwood Mac och First Aid Kit.

Men något har ändå gått sönder.

För mindre artister är chansen antagligen större att upptäckas i dag på spellistor som inte har ett kviddepiss med deras musik att göra.

Om antalet följare får bestämma är det inte många som kommer att hitta namn som Jason Isbell och Phoebe Bridgers i genren americana.

Däremot finns båda två med på en stor spellista om att dricka kaffe.

Plus på Spotifys spellistor

+

”Beast mode”

Genre: Workout

Antal följare: 5 723 124

Det är viktigt att känna sig som en best när man pumpar järn på gymet. ”Beast mode” har fler följare än spellistan ”Rock classics”. Maskulina muskler är ledordet här när Spotify trycker ihop Metallica med, ehm, Tiësto och Imagine Dragons. Tror att folk tycker det är tuffare att följa en spellista med underrubriken ”Get your beast mode on!” än att lyssna på den hemska musikmixen.

++

”Songs to sing in the shower”

Genre: Mood

Antal följare: 4 627 138

Märkligt uppskattad lista med tanke på att själva poängen med att sjunga i duschen är att göra det utan musik. Urvalet tangerar valfri radiostation med lugna favoriter eller klassisk pop och rock. Tänk att ”Where the streets have no name” med U2 en dag skulle få vara en profilerad duschlåt.

+

”Your favorite coffehouse”

Genre: Mood

Antal följare: 3 583 730

Många vill ha ett soundtrack till en simpel kopp java. Förutom den här finns även underkategorierna ”Soul coffee” och ”Wake up and smell the coffee”. Men bortsett från att det mesta på ”Your favorite coffeehouse” är blask – vem fan har tid att dricka kaffe i över sex timmar till 104 låtar?

++

”Chill hits”

Genre: Chill

Antal följare: 4 493 001

Finns bara ett värre ord än ”lounge”. Och det är ”chill”. Ingen artist kan egentligen vara nöjd med att medverka i kategorin chill eftersom meningen är att ingen i solstolen ska komma ihåg dem. De flesta här klarar dock av den uppgiften, att glömmas bort, på egen hand.

++

”Today’s top hits ”

Genre: Pop

Antal följare: 22 926 991

Listor med ny pop har fortfarande en central roll på Spotify. Listan ”Today’s top hits” har fler följare än ”Global top 50” (13,6 miljoner). Lite oklart vad den mäter. Finns många definitioner på vad som betraktas som ”hetast”. Men med tanke på antalet följare borde skivbolag och artister slåss om att vara topp tio här.

