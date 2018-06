Amy Diamond + FÖLJ

Amy Diamonds sjukdom – tappar hår: ”Grät i början”

Systern upptäckte kala fläckar – artisten drabbad av vanliga problemen: ”Fläckarna är väldigt lena och mysiga att ta på”



1 av 2 | Foto: AMANDA LINDGREN Amy ”Diamond” Deasismont.

NÖJE 20 juni 2018 11:45

Systern upptäckte de kala fläckarna.

Amy ”Diamond” Deasismont hade börjat tappa sjok av hår. Nu väljer hon att prata om problemen.

”Vad jag grät i början”, skriver hon på Instagram.

Den kommer som en chock med sjok av hår som lossnar.

Sjukdomen alopecia areata är en vanlig sjukdom som drabbar personer i alla åldrar, till exempel journalisten Margret Attladottir och programledaren Pernilla Månson-Colt under 90-talet.

– Kroppen reagerar på olika sätt vid stress och stora psykiska påfrestningar. På mig reagerade kroppen med att tappa hår. När det var som värst blev jag rädd när det låg hår på kudden varje morgon och stora tussar i badkaret när jag duschat. I dag reagerar jag inte lika mycket när jag tappar hår. Det är ju inte så att min identitet är beroende av mitt hår. Jag kan tappa hår på små fläckar av huvudet nu, mest i nacken, men inte alls så mycket som jag kunde göra förr, sa hon till Aftonbladet.

Systern hittade fläckarna

Nu berättar Amy ”Diamond” Deasismont, 26, att även hon drabbats.

”Snart ett år sedan min lillasyster hittade första fläcken när hon flätade mitt hår”, skriver hon på Instagram.

Det finns inte någon effektiv behandling, men hos hälften av de som får sjukdomen växer håret ut igen inom ett år.

Amy Diamond väljer att vända problemen till något positivt och väljer nu att prata om sina lärdomar sedan sjukdomen bröt ut:

”1. Håret kommer tillbaka efter runt 4 mån (i mitt fall - det är väldigt individuellt) - håll ut!

2. Alopecia är jävligt irriterande och stressande. Speciellt i början. Vad jag grät i början”, skriver hon.

”Finns många sätt att dölja det”

Hon fortsätter:

”3. Fläckarna är väldigt lena och mysiga att ta på.

4. Det finns väldigt många sätt att dölja fläckarna på (man måste bara bli lite kreativ)

5. Plötsligt vill man inte alltid dölja dem. De är lite fina ändå. ❤️”, skriver hon.

Flera världskändisar, som Tyra Banks, Christopher Reeve och Viola Davis har tidigare berättat om sina problem med sjukdomen. Flera följare tackar nu artisten för att hon går ut med sina erfarenheter som en offentlig förebild.

Amy Diamond tävlade i Melodifestivalen 2009 och är främst känd för genombrottslåten ”What’s in it for me”. Hon har också skådespelat i filmerna ”Min lilla syster” som hon guldbegganominerades för.

Nöjesbladet söker Amy Deasismont.

FAKTA Kontakta vårdcentral om Du har kala fläckar eller har tappat allt hår.

Du har tappat hår och det har inte kommit tillbaka inom sex månader.

Du har håravfall och tror att det kan bero på något läkemedel du tar. Du bör också kontakta en vårdcentral om du är kvinna, tappar mer hår än vanligt och samtidigt får mensrubbning och mer hår på kroppen. Källa: 1177 LÄS MER

LÄS OCKSÅ Charlie Gustafsson om stödet från flickvännen

20 juni 2018 11:45