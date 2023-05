Darin om kärleken, hans liv i Palma – och varför han väntade med att komma ut

Aftonbladets Natalie Demirian möter Darin i ett samtal om:

check Att han har träffat kärleken: ”Jag är glad”.

check Reaktionen på miljonlönen – och vad han slösar mest pengar på.

check Det nya livet i Palma – och det vilda festandet i Berlin.

check Bilderna i Aftonbladets arkiv: ”Det ångrade jag”.

check Relationen till ”Idol”-Daniel Lindström i dag.

Darin Zanyar, 35, möter Aftonbladet mitt på golvet i ett tomt Avicii Arena. I höst hoppas artisten på att fylla arenan med folk under sin arenaturné.

Han är på Sverigebesök, men bor egentligen i spanska Palma på Mallorcas sydvästra kust.

– Jag har min bas där, men sen hinner jag inte vara där lika mycket som jag hade önskat eftersom jag reser mycket och jag är mycket här i Stockholm också. Men Palma känns som rätt ställe att vara på när jag är ledig, för att kunna slappna av och bara ta det lugnt.

Fakta Det här är Darin Namn: Darin Zanyar. Bor: I Palma, Mallorca, Spanien, och under perioder i Stockholm. Ålder: 35 år. Relationsstatus: I ett förhållande. Yrke: Artist, slog igenom 2004. Har genom åren haft sju albumettor, trettio guld- eller platinasinglar och har över en halv miljard spelningar på Spotify. Aktuell med: Nya låten ”Starkare”, arenaturné i höst och nytt album senare i år. Läs mer

Har bästa vännerna i Palma

Hans syster bodde där när han var yngre. Han lärde känna hennes vänner, som han började umgås med, och på den vägen är det.

– Jag skaffade en semesterlägenhet där och fixade till den. Och så började jag hänga där när jag var ledig och lärde känna en massa härliga människor, som blev mina bästa vänner till slut.

Är det så att du försöker att undvika Sverige nu och bara hänga där?

– Nej, jag tycker att det är skönt att vara här också. Jag märker att jag saknar det när jag har varit borta ett tag.

Hur bor du i Palma nu?

– Jag bor i en lägenhet i Gamla stan. Så det är små mysiga gator, inte så långt ifrån hamnen. Jag brukar jogga varje dag nästan, jag gillar att springa och jogga och hålla igång. Så det tycker jag är härligt och jag älskar solen så det funkar bra på så vis. Det känns som att jag påverkas så mycket av just ljuset.

Och så älskar han att äta.

– Jag är en foodie, jag älskar mat och det kan vara, förutom musiken, det jag älskar mest i livet.

Darin i Nöjesintervjun med Aftonbladets Natalie Demirian.

En typisk dag i Darins liv

Hur ser en typisk Darin-Palma-dag ut?

– Det känns som att jag alltid förändras, jag är alltid inne i olika perioder. Men det senaste året när jag har varit där så har jag varit ganska trött om jag ska vara helt ärlig. För att jag har rest runt så mycket och jobbat och gjort promo i så många olika länder, säger Darin som har gjort succé internationellt den senaste tiden i länder som Storbritannien och Italien med sin engelskspråkiga musik.

– Jag tror att jag aldrig har rest så mycket som jag gjorde förra året på grund av det. Så varje gång jag kom tillbaka till Palma så sov jag, jag försökte bara vila ut. Jag kanske var ganska tråkig. Men året innan det så festade jag mycket faktiskt, då var jag lite roligare. Då gick jag ut mycket och jag hängde med två av mina vänner, som gillar att gå ut och gå på middagar och så. Vi är väldigt tajta nu och vi reser ihop. Det känns som att vi tre har känt varandra hela livet men vi har bara känt varandra några år.

Vilda festandet i Berlin: ”Ganska oskyldigt tror jag”

Ett par år efter succén i första säsongen av ”Idol”, 2004, bodde han i Berlin ett tag.

När man tittar tillbaka i arkiven så finns det artiklar om det vilda festandet i Berlin. Hur var det livet där?

– Det var mycket festande. Men jag tror att ändå att jag, jämfört med andra som hänger i Berlin… det var ganska oskyldigt tror jag ändå, även om jag festade mycket och gillade att gå till coola klubbar. För jag har aldrig gillat den här drog­grejen, det har aldrig varit min grej. Det var ganska vilt ändå. Men inte på det sättet som många kanske tror. Det gick inte överstyr. Men det var kul.

Om att komma ut som gay som flickidol

I mer än halva sitt liv har Darin varit i rampljuset.

Den 3 augusti 2020 kom han ut som gay i ett Instagraminlägg.

Hur tänker du tillbaka på den dagen i dag?

– Det är en väldigt speciell och ett väldigt härligt moment i mitt liv. Jag fick så extremt mycket kärlek minns jag. Så det är vad jag tänker tillbaka på under just den tiden. Det var en väldigt bra del av mitt liv. Definitivt.

Du har kallats för en flickidol sedan du slog igenom i ”Idol” för 19 år sedan. Genom åren har det spekulerats om flickvänner. Du har sedan tonåren behövt svara på frågor som ”har du flickvän Darin?”. Det skrevs också om flörten mellan dig och Maja Ivarsson i ”Så mycket bättre”. Bara för att nämna några exempel. Hur har det varit för dig att hålla inne att det faktiskt inte är tjejer du är intresserad av?

– Jag tror att alla har olika resor när det kommer till det där. Jag tror att för mig så var det då som det kändes som rätt tid för mig att göra det. Men det är klart, det har varit en speciell grej. Det var också på grund av att man växer, man känner sig bekväm med någonting, med att dela med sig av saker. Jag har också varit en person som inte har delat med mig så mycket av det personliga. Jag har velat hålla det för mig. Så det kändes lite som att det var blandade känslor där för mig. Men sen, ju mer jag tänkte på det åren innan kändes det som att det här är någonting som som jag vill dela med mig av. Det kändes viktigt för mig.

Varför hände det just den dagen?

– Jag bestämde mig för det samma dag. Jag visste inte om att jag skulle göra det när jag vaknade den morgonen. Det var väldigt spontant. Det var just för att jag fick ihop en text som jag kände var rätt. Jag visste inte hur jag skulle göra det. Men texten kändes som att den var kort och enkel. Jag fick fram det jag ville säga på ett enkelt sätt.

Hur stor roll spelar hederskulturen in det faktum att du inte kom ut förrän 2020?

– Jag tror att den kulturen och vår kultur i Sverige, att båda två… för under den tiden som jag växte upp såg det väldigt annorlunda ut än hur det ser ut i dag. Och hur folk såg på det. Det har hänt extremt mycket överallt. Jag tror att båda kulturerna påverkade mig, om jag ska vara helt ärlig.

Han förstår folks intresse genom åren för hans privatliv, särskilt eftersom han inte har delat med sig mycket av det.

– Det kanske också var en av anledningarna till att jag blev lite tillbakadragen och det var så många år som jag vågade inte säga så mycket till media och hade svårt för att öppna upp mig. Inte bara för media, även för nya människor som jag träffade generellt. Men det är också någonting som jag har landat i mer under de senaste åren.

Om kärlekslivet och nya förhållandet

Vi ska prata om kärlekslivet! Du kommer inte undan.

– Dun dun duuun!

Är du singel eller i ett förhållande?

– Ja du, det skulle du allt vilja veta. Jag kan i alla fall ge dig att jag är i ett förhållande. Men mer än så kommer jag inte ge dig!

Trivs du i det förhållandet?

– Ja men det gör jag, säger Darin och skrattar.

– Jag trivs. Det känns bra.

Hur träffades ni?

– Det är en sån grej som jag vill hålla för mig själv.

Utan att då gå in på vem personen är. Hur länge har du varit i ett förhållande?

– Jag vill inte gå in på det så mycket. Men jag trivs och det känns bra. Jag är glad.

Vad har varit viktigt för dig att ha i ett förhållande?

– För mig är det viktigt att… När jag klickar med någon, både vänner eller om det är en partner, så är det humor som alltid är nummer ett. Det är så jag klickar först. Sedan är det folk som bara är så enkla och fina. Mina närmaste vänner är verkligen väldigt fina människor som jag kan lita på. De finns där när jag behöver dem, och vice versa. Och tillit. Man vet att ”they’ve got your back”, vad som än händer.

Hur går det att hålla ihop ett förhållande samtidigt som man jobbar så mycket som du gör på så olika ställen?

– Det funkar. Sen är mitt jobb alltid olika. Det går i perioder. Ibland har jag extremt mycket. Och ibland har jag inte lika mycket och kan vara på en och samma plats.

Är du lycklig?

– Ja, det är jag.

Så mycket pengar tjänar Darin: ”Känns bra”

De senaste tillgängliga siffrorna är från 2021. Din inkomst av tjänst var på cirka 940 000 kronor och ditt företag Dex Music omsatte omkring 5,8 miljoner kronor. Hur känner du när jag säger de siffrorna?

– Det är klart att det känns bra att jag kan leva på det jag gör. Absolut. Då känns det som att jag kan göra det helhjärtat också.

Han är tillbaka på skivbolaget Universal nu, men hade länge ett eget skivbolag som han startade när skivbolagen inte riktigt förstod musiken han hade skrivit, som var hans första svenska skiva. Den innehöll bland annat låten som sedan blev en stor hit, ”Ta mig tillbaka”.

– Och då fick jag gå in med allt jag hade. Och det minns jag var tufft. När man inte vet. Jag tar aldrig någonting för givet nu heller.

Vad lägger du helst pengar på?

– På mat och resor.

Är du en slösa- eller spara-person?

– Både och, faktiskt. 50-50. Jag är bra på att spara, men jag är också bra på att lägga pengar på upplevelser. Jag känner bara att livet är till för att levas. Men jag överdriver inte heller, så jag slösar inte bort allt jag har.

Släpper nytt på svenska och åker ut på arenaturné

Han har precis släppt ny musik på svenska, låten ”Starkare”, och i höst blir det förutom arenaturné, hans största hittills, också ett nytt svenskt album.

– Det känns stort och jag känner mig så här pirrig när jag tänker på det men på ett bra sätt. Jag vill hoppa in i det kreativa så fort jag tänker på det och skriva ner alla idéer och få allt att falla på plats. Även med albumet. Nu håller jag på att forma det och skriver klart de sista grejerna.

Fakta Här åker Darin ut på arenaturné i höst 29/9 Linköping, Saab Arena

30/9 Kalmar, Hatstore Arena

6/10 Göteborg, Scandinavium

7/10 Halmstad, Halmstad Arena

13/10 Malmö, Malmö Arena

14/10 Helsingborg, Helsingborg Arena

21/10 Gävle, Monitor ERP Arena

27/10 Stockholm, Avicii Arena

28/10 Örebro, Conventum Arena

3/11 Karlstad, Löfbergs Arena

4/11 Leksand, Tegera Arena Läs mer

När du är ute på turné, vad är ett måste för dig att ha med dig i logen?

– Jag minns att när jag åkte på min 2013-turné, då hade jag så mycket grejer på min rider (en artists önskemål om vad som ska finnas i logen, reds. anm.) bara för att. Då var det några som jag åkte med som sa att jag skulle slänga på saker, jag har alltid varit så enkel, att ”handdukar och vatten fungerar jättebra”. Men just det året var det någon Festis-smak eller någonting som var jättesvår att hitta tydligen, jag fick sådana skuldkänslor.

Blir ”konstig” av kaffe

I dag nöjer han sig för det mesta med stilla vatten och energidryck.

– Jag försöker att inte ha godis och snacks för då är det kört. Då kommer jag bara att vräka i mig allt det där. Så jag brukar försöka säga till dem att bara köra på nyttigt, frukt och selleri och sånt. Roligt. Men Red bull, så att jag får energi. För jag kan inte dricka kaffe. Jag blir konstig av kaffe. Men Red bull funkar av någon konstig anledning.

Konstig av kaffe?

– Jag får ångest av kaffe. Jag börjar nästan skaka av det. Jag vet att Red bull innehåller koffein. Men ändå så kan jag dricka det, men inte kaffe. Så jag vet inte vad det är.

Stilförändringarna genom åren

Det har varit en hel del stilförändringar för din del genom åren, både kläder och hår. Har du hittat din stil nu eller är du i ständig förändring?

– Jag kommer alltid att förändras. Jag märker det nu. Jag förändras hela tiden. Och så tittar jag tillbaka på bilder från två år sedan. Och man bara, oj, okej, den stilen. Men det gillar jag med mig själv. Så är det med musiken också. Det känns som att det hänger ihop också. Musiken ändras precis som kläderna.

I utseende- och stilmässig väg, vad är det mest extrema du skulle säga att du har gjort?

– Det mest extrema… Jag tror att jag alltid var ganska extrem och har varit det till och från. Och sen tvärtom ibland. Men jag tror att det därför också stack ut så mycket även från början. Typ ”Money for nothing”-videon. Med läppglans och sånt hår. Och även nu till när jag gjorde mina nya engelska grejer. Med ”Can’t stay away”, då var det också verkligen så att vi körde all in på det som kändes rätt med den musiken. Det var väldigt färgglatt och ganska out there. Jag hade en kostymperiod också. Det skulle vara så här slickt och stilrent. Och så var det en bohemisk tid under de första svenska låtarna som kändes naturlig under den tiden. Väldigt enkelt och så där.

Du blekte håret också?

– Just det, det var också en sån här spontan grej. Jag gick från långt mörkt hår till kort och blont. Du vet ju hur det är att blondera. Det tar tid! Men det blev coolare än vad jag trodde det skulle bli.

Är Darin gift?

– Nej.

Har Darin en partner?

– Ja.

Vem har Darin varit tillsammans med?

– No comments, säger han och skrattar.

Vilket land kommer Darins föräldrar ifrån?

– Kurdistan. Irakiska delen, mestadels.

Hur lång är Darin?

– 1,76.

1. Lilla Darin. Det stod inget datum på den här bilden. Hur gammal är du här tror du?

– Typ sex år gammal kanske?

Berätta om den här stilen, det känns som en ”Gudfadern”-vibe?

– Ja, verkligen. Det känns som att det fanns en anledning till Italien (där Darin nu gör succé med sin musik, reds. anm.) Jag hade redan förberett mig här på den italienska stilen. När jag var i den åldern så älskade jag performa redan då. Och jag har sjungit sen jag var tre år gammal. Jag ville alltid spela in performanceklipp och ta bilder så att jag kunde klä upp mig.

2. 2004. Du kommer tvåa i Idol och har precis fått beskedet här. Hur känner du när du ser den?

– Det var tungt. Jag ville så gärna vinna. Det här var ju första säsongen av Idol. Vinnaren fick skivkontrakt. Då trodde jag att jag förlorade det kontraktet. Då blir jag inte signad. Det var det som var så tungt, att jag kände att jag var så nära det fantastiska kontraktet, som då var med Sony BMG. Men sen blev jag glad igen dagen efter när jag ändå fick skivkontrakt. Men just i den stunden var det tungt.

Har du kontakt med Daniel Lindström i dag?

– Nej jag har inte det. Men David träffar jag ibland på till exempel ”Hellenius hörna”. Men Daniel har jag inte sett på jättelänge.

3. Darin med mjukisdjur som han har fått av beundrare. Det är också 2004. Vad tänker du när du ser den här bilden?

– Jag minns att det kändes lite som att det inte var jag efter att jag hade gjort det. När jag såg bilden sen så tänkte jag, varför gjorde jag det där? Det ångrade jag. Den var lite för ”sweet”.

4. 2005. Du och Kelly Clarkson.

– Jag minns att jag var ett stort fan av Kelly. Hon är fortfarande fantastisk. Det var så härligt att träffa henne. Hon var en jättehärlig person. Hon var så gullig. Hon hade lyssnat på min platta kvällen innan och sa vilka låtar hon älskade. Jag tyckte att det var så kul att träffa någon man såg upp till.

5. Melodifestivalen 2010. Det är final där du kom på en fjärde plats. Vad tänker du det hela i dag?

– Det var en speciell grej. Jag vet inte. När jag tänker tillbaka på det så tyckte jag inte att det var det roligaste jag gjort kanske. Det kändes som att det fanns så mycket press på mig. Så jag tyckte att det var ganska skönt när det var över om jag ska vara helt ärlig. Men jag gillar fortfarande den låten som jag ställde upp med, ”You’re out of my life”. Så jag är glad att jag ställde upp med just den låten.

Kan du tänka dig att göra Mellon igen?

– Jag vet inte. Jag kommer aldrig säga aldrig till någonting. Man vet aldrig var man är om fem, tio år, hur man känner då. Men just nu känner jag inte att jag skulle ställa upp.

Bonusbild 1. 2007. Du sitter på Aftonbladets redaktion och chattar med läsarna. Minns du det?

– Ja, det där minns jag! Man brukade alltid sitta där på kontoret. Jag minns att det blev överbelastning i servern några gånger så det slutade funka. Det var ganska häftigt!

Bonusbild 2. 2006. Du vinner Aftonbladets Rockbjörnen för bästa manliga artist, här är du med Laleh.

– Just det! Den här måste jag visa henne. Jag och Laleh släppte ju en duett förra året. Jag minns att det här kändes så stort. Jag vet inte om det var för att jag var så ung eller om sådana grejer och galor var så stora på den tiden.

Palma eller Stockholm?

– Oh. Svårt. Alltså det går ju typ inte att välja. Men… just nu Palma.

Sjunga på svenska eller på engelska?

– Just nu svenska.

Vad är det bästa med att vara Darin just nu?

– Att jag får göra det jag älskar mest.

Och vad är det sämsta med att vara Darin?

– Att jag inte är en morgonmänniska.

Vad önskar du allra mest för dig själv just nu?

– Att jag inte sätter för mycket press på mig själv.

Kärlekslivet

– Fem plus.

Varför då?

– För att det är fantastiskt.

Varför är det fantastiskt?

– För att det är fantastiskt!

Hälsan

– Fyra plus. Jag gjorde ett sånt där hälsotest och då fick jag jättebra. Jag känner mig pigg och alert och jag tränar och käkar bra just nu.

Ekonomin

– Vi kan köra fyra där också. Eller tre. Jag känner att det är bra.

Karriären

– Det känns väldigt bra just nu för att det är så kul. Och det absolut viktigaste är att det jag gör är roligt, jag älskar det jag gör. Om det inte hade varit för att jag är lite stressad för att jag vill att det ska bli så bra som möjligt så hade det varit fem.

Framtidsplanerna

– Oj, eftersom jag inte har några så långt fram än, så blir det väl inte så högt betyg.