Ett öppet brev till Anders Bagge

Nöjesbladet har transkriberat Anders Bagges kritik till ”Idol”-deltagarna, ord för ord.

Om Olivia: ”Man ska inte jämföra dig med Adele, ni har olika toner men en sak har ni gemensamt. Ni har både styrka, omfång, teknik och allt sånt gemensamt och ikväll tycker jag att du visade en ny sida av dig och du tog en låt från det här decenniet. Fantastiskt, bra jobbat.”

Om Magnus: Jag tycker att det är härligt att du har tonat ner roligaste killen i klassen, och visar pappa Magnus trygg och stadig. För mig berör du då. Om du ska få nåt tips along the way så ska du jobba med ett bättre scenspråk som blir mer signifikant för dig. Ett plus till vill jag ge dig, till ditt vibrato, helt fantastiskt, I love that.”

Om Hanna: Så här är det Hanna, du kommer få beröm av mig men jag måste bara säga den negativa lilla saken först. Du är väldigt pitchig, du sjunger lite out of tune, det må hända, men jag ska säga en sak. Du liknar en tjej som heter Lara Fabian, från Kanada i din röst. Hon har fyra oktavers omfång, precis som Christina Aguilera har, och det är inte lätt att sjunga den här låten, det är som att planka ”Dream theatres” gitarrsolo eller nånting sånt, där klarar du dig undan ganska bra, men du visar en sak jag bara älskar. Du visar en slags portion av lekfullhet. Det älskar alla musikproducenter, det är då man kan skapa ny musik i studion. Men lite bassning på pitchen.

Om Joakim: Då kan jag säga, det magiska, det hände där, då rös jag till i skinkorna. Men faktiskt, när du sjunger här så sitter jag som en obotlig romantiker och hoppas att ni hittar tillbaka till varandra. Men jag var i lite chocktillstånd att höra dig sjunga det här på skånska och så har man Dannys låt så nära inpå en, men jag säger som min kollega i juryn att det är helt underbart. Jag vill bli skåning.

Om Erika: Jag ska försöka vara lite klarare faktiskt. Om vi säger att ditt personbästa är 1,80 i höjd, sen så tänker du, äh dra upp ribban till 2,40 och sen provar man det, det är dömt att misslyckas. Du har världens teknik, världens häftigaste grej, en naturbegåvning, men du tar för svåra utmaningar. Kan du inte bara lägga upp ribban på 1,83, 1,86, 1,87?

Om Gabriel: Det här är löjligt, en så jobbig historia Gabriel, tänk att ha en så jobbig historia i bakhuvet, det är alltför många unga människor som dör nu förtiden, överallt. Usch jättejobbigt, men så bra som du sjöng så tror jag att det sträckte sig hela vägen upp till himlen, jag tror att han hörde det där. Det var skönt att få höra din röst istället för Michael Boltons röst, det skulle vara en ära att gå in i studion och producera om den här låten till dagens ljudbild och få spela in din sång.

Om Noah: Jag vill säga att man kan räddas bakom en produktion eller av ett band, nu blir du extremt naken med bara din röst och ett piano och då blev det kanske lite klent just nu,

Om Jemima: Ja, vad ska man säga, återigen vecka efter vecka du har en röst som är väldigt mycket 2017, jag fick ett samtal från en vän som sa: ”Jemima, hon är redan en färdig artist som de har hyrt in, va?” Det har med det här att göra att du är så självsäker men ändå man tror redan att du har stått på tusen scener, du har din röst, din utstrålning och så vidare. Bara superlativ.

Om Chris: Det konstiga är att den här låten lät plötsligt som en Richard Marx-låt när du sjöng den, från Kent till Richard Marx. Nu kanske folk inte håller med mig men det var så otroligt känslosamt, ända till slutet då du började ta i. Du skulle nästan ha kunnat backa lite grann med gasen där, för man vet att där finns, det blev nästan för brutalt, så jag blev lite rädd faktiskt.

Om Kevin K: Det här var ett mycket fint inslag, det var det. Det var ett jättebra budskap, att mobbas är absolut inte okej, och de som gör det kommer få igen det senare i livet, det kallas för dålig karma. Men jag är här för att recensera ditt uppträdande och nu har du landat tillbaka till det styltiga sången det sitter inte riktigt tajt, och jag tror faktiskt att du hänger lite löst ikväll, förlåt.